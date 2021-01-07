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Шепелев купил квартиру в центре Москвы с камином, стоимость которой превышает его годовой доход

По некоторым данным, в год телеведущий зарабатывает в районе 30 миллионов рублей.

Шепелев купил квартиру в центре Москвы с камином, стоимость которой превышает его годовой доход
Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев купил квартиру в центре Москвы, стоимость которой превышает, по некоторым данным, его годовой доход.

Камин
Камин. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Как известно, сейчас бывший гражданский муж певицы Жанны Фриске работает на канале ТНТ, где ведет программу для родителей и их детей «Ты как я». По некоторым данным, зарплата телеведущего составляет в районе 30 миллионов рублей в год. Также он неплохо зарабатывает на рекламе.

В новой квартире телеведущего, где он обосновался со своей новой возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, есть даже место для небольшой библиотеки. В гостиной расположен красивый камин, о котором так давно мечтал телеведущий. Из окон можно увидеть Москва-сити.

Ранее Дмитрий Шепелев говорил, что мечтает об общем ребенке от Екатерины Тулуповой. Пока же в их семье воспитываются двое детей от предыдущих отношений, сообщает «Комсомольская правда».

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