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За могилой Михея даже спустя 18 лет после его смерти постоянно ухаживают близкие

На надгробии практически всегда можно увидеть свежие цветы.

За могилой Михея даже спустя 18 лет после его смерти постоянно ухаживают близкие
Михей. Фото: Globallookpress.com

За могилой популярного в начале двухтысячных годов музыканта Михея даже спустя 18 лет постоянно ухаживают близкие. На надгробии всегда можно увидеть цветы.

Михей
Михей. Фото: Алена Нестерова/Экспресс-газета

Отметим, что прах музыканта захоронен на Ваганьковском кладбище. На могиле стоит памятник из серого гранита. Музыкант изображен с опущенной головой. Он в водолазке. Его рука согнута и лежит на табличке с надписью «Джуманджи».

Интересно, что весь эскиз прорабатывала последняя возлюбленная Михея его девушка по имени Настя. Она же написала очень теплые слова в адрес мужчины на памятнике: «Я тебя никогда не забуду». В одной из бесед с журналистами она говорила, что старается хотя бы раз в неделю приходить на его могилу, сообщает «Экспресс-газета».

Отметим, что Михей в 2002 году пережил инсульт. У него была парализована правая сторона тела. В октябре того же года у певца оторвался тромб. Он попал в легочную артерию, перекрыв кровообращение. Из-за этого случилась остановка сердца. Спасти звезду медики уже не смогли.

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