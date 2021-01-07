Семейная идиллия: Асмус и Харламов воссоединились в день рождения дочки

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов в 2020 году развелись. Спустя восемь лет брака знаменитая пара решила оставить в прошлом историю своей любви. Однако, их общая дочь Настя периодически сближает маму с папой вместе. Так произошло на семилетие девочки, которое Асмус и Харламов организовали наследнице на высшем уровне.

Сначала мама с дочкой долго искали наряд на день рождения. Настя выбрала самое красивое платье, в котором блистала на вечеринке. На праздник пришли друзья и родные девочки, было очень весело и интересно: фокусы, цирковые представления от попугаев и огромный именинный торт не оставили равнодушным ни одного ребенка.

Когда пришло время задувать свечи на именинном огромном торте, Харламов взял Настю на руки, чтобы дочке было удобнее дотянуться. Рядом стояла Асмус, которая нежно держала бывшего мужа за руку, радуясь вместе с дочерью ее празднику. На видеокадрах получилась настоящая семейная идиллия.

Кристина Асмус написала у себя в микроблоге: «Был просто потрясающий день!!!!!

Полный любви, восторга и сладостей!!! Однозначно в копилку лучших дней в жизни!!!!

Нас окружали только самые близкие и такой океан тепла вчера был, что с ума сойти!!!».

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