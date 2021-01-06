«Вас приклеили?»: Мария Горбань с мужем позволили себе нежничать на публике

Известная актриса Мария Горбань в конце декабря улетела отдыхать на Бали. Без малого две недели экранная жена Дмитрия Нагиева дразнит фанатов своими откровенными снимками с далеких берегов.

Фотографии красавицы-блондинки в бикини будоражат воображение у мужчин и вызывают приступ зависти у женщин, а некоторых и мотивируют отказаться от обильного застолья в праздники.

Как выяснилось, автор всех провокационных снимков Марии Горбань ее муж (настоящий, а не экранный) Кирилл Зоткин.

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Совместным фото с ним звезда поделилась в Instagram. На селфи запечатлено, как супруги нежно касаются друг друга, застыв в поцелуе. Под снимком Мария Горбань написала забавное четверостишье.

«Я бы свитером твоим стал.

Согревал тебя каждый день.

Если сердце грызет тоска,

Разыщи меня

И надень», — так актриса прокомментировала нежный кадр с мужем. View this post on Instagram A post shared by МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они считают, пару очень крепкой и искренней.

«Вы такие клевые!», «Сладкая парочка», «Вас приклеили?», «Мария и Кирилл — самая лучшая и красивая пара, о которой я когда-то слышал и видел», — признаются подписчики.

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