«Вас приклеили?»: Мария Горбань с мужем позволили себе нежничать на публике

Известная актриса Мария Горбань в конце декабря улетела отдыхать на Бали. Без малого две недели экранная жена Дмитрия Нагиева дразнит фанатов своими откровенными снимками с далеких берегов.
Фотографии красавицы-блондинки в бикини будоражат воображение у мужчин и вызывают приступ зависти у женщин, а некоторых и мотивируют отказаться от обильного застолья в праздники.
Как выяснилось, автор всех провокационных снимков Марии Горбань ее муж (настоящий, а не экранный) Кирилл Зоткин.
Совместным фото с ним звезда поделилась в Instagram. На селфи запечатлено, как супруги нежно касаются друг друга, застыв в поцелуе. Под снимком Мария Горбань написала забавное четверостишье.
«Я бы свитером твоим стал.
Согревал тебя каждый день.
Если сердце грызет тоска,
Разыщи меня
И надень», — так актриса прокомментировала нежный кадр с мужем.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они считают, пару очень крепкой и искренней.
«Вы такие клевые!», «Сладкая парочка», «Вас приклеили?», «Мария и Кирилл — самая лучшая и красивая пара, о которой я когда-то слышал и видел», — признаются подписчики.