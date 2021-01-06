«На высоком уровне порешали»: друзья помогли Павлу Деревянко улететь на Мальдивы, несмотря на долги

Популярный актер Павел Деревянко вместе со старшей дочкой, десятилетней Варварой отдыхает на Мальдивах. А ведь еще пару дней назад артиста «завернули» во время паспортного контроля в аэропорту. Как выяснилось, у Павла Деревянко был непогашенный долг – он не оплатил транспортный налог в сумме 59 тысяч рублей, да еще и набрал штрафов на пять тысяч рублей.

Между тем, каким-то магическим образом в Instagram Деревянко появились фотографии с берегов Индийского океана. Но оказалось, что артист сумел очутиться на Мальдивах вовсе не благодаря колдовству.

Помогло не чудо, а высокопоставленные друзья, к которым Павел Деревянко обратился за помощью.

«Выпустили нас. Каким образом? Спасибо друзьям-товарищам, которые подключились и на каком-то высоком уровне достаточно порешали эти вопросы. Ну, у нас так, у нас это возможно», — поделился Павел Деревянко на видео в сторис микроблога.

Он добавил, что ограничения на выезд с него сняли через сутки. Позже, правда, это правдивое, но компрометирующее видео, Павел Деревянко удалил. Но, как известно, то, что однажды попадает в Интернет, остается в нем навсегда.

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