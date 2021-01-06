«Вы должны увидеть это»: Оксана Самойлова показала первые самостоятельные шаги сына Давида

Прекрасное событие в шестой день года произошло в многодетной семье модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Первые самостоятельные шаги сделал маленький сын пары Давид. Малышу нет еще и одиннадцати месяцев, а он уже смело прошагал пару метров и, испугавшись бурной реакции своих близких, со слезами бросился в объятия мамы.
Все это Оксана Самойлова показала на видео, опубликованном в Instagram. Модель призналась, что хотела поделиться именно первыми самыми искренними моментами, а не гнаться за эстетикой в кадре.
«Вы тоже должны увидеть это. Первые шаги Давидика. И нам удалось абсолютно случайно их заснять. Я, конечно, могла бы снять это красиво где-нибудь на пляже завтра, но это было бы не правдой», — поделилась Оксана Самойлова.
Она призналась, что даже всплакнула от умиления, наблюдая за тем, как ее маленький сын робко шагает по комнате.
Подписчики Оксаны Самойловой поздравили ее с новым этапом в жизни Давида.
«Он сам, похоже, в шоке», «Сладуля, с первыми шагами, маленький мужчина»,
«Видно, что случайно, в колготках и майке… Непривычно для вашей семьи, не при параде», — высказываются в Сети.