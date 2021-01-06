Женщина-кошка: Вика Дайнеко облачилась в черный утягивающий комбинезон и ботфорты

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко обожает демонстрировать свою сексуальность. Вокалистка довольно часто публикует в Instagram дерзкие фото, на которых запечатлена в провокационных нарядах.

На этот раз звезда решила пококетничать с поклонниками. Виктория Дайнеко разместила снимок, на котором позирует в нестандартном наряде. Черный утягивающий комбинезон акцентирует внимание на талии и груди Дайнеко, а высокие ботфорты делают ее наряд похожим на костюм «женщины-кошки».

Вокалистка кокетливо призналась, что не знает, как подписать провокационное фото.

«А подпись, кроме смайлика, придумать не могу», — объяснила Виктория Дайнеко.

Но похоже, что подписчикам звезды она и не нужна, фото вполне самодостаточно и вызывает приступ восхищения.

«Ох, эти ноги», «Звездец», «Девушка в черном», «Женщина-кошка», «Крутая Виктория», «Вика – расхитительница гробниц», — высказываются в Сети.

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Стоит отметить, что в канун Нового года Вика Дайнеко слегка апгрейдила свою внешность. Певица укоротила и выпрямила свои роскошные волосы, решив, что пора меняться.

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