Страсть в глазах: Карпович показала совместное фото с Прилучным

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный закрутил роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Летом они вместе побывали на отдыхе в Сочи, а сейчас живут под одной крышей. Правда, осенью прошлого года появились слухи о том, что главный «мажор» страны ушел от 34-летней актрисы, после чего она решила кардинально изменить имидж и стала блондинкой. Однако Мирослава дала понять, что у них все прекрасно, опубликовав в Instagram совместное фото. Хотя этот кадр был сделан во время спектакля, в котором задействованы оба, сыграть такую страсть в глазах весьма сложно, посчитали фанаты актеров.

«Красивые! Вы шикарны, Мир! Вы невероятные!» — писали пользователи Сети.

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Накануне стало известно, что у Прилучного поврежден лицевой нерв. Напомним, что в декабре Павел подрался в ночном клубе Калининграда, после чего ему потребовалась не просто медицинская помощь, а операция. Врачи сделали все возможное, но актеру еще предстоит пройти долгий процесс реабилитации.

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