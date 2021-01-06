«А Лазарев-то где?»: певец показал, с кем отдыхает на Бали

Популярный певец Сергей Лазарев начал этот год в прекрасном экзотическом месте. Музыкант отдыхает на Бали, где уже успел встретиться со своим давним другом Владом Топаловым, приехавшим в Индонезию за несколько дней до Нового года вместе со своей семьей.

Фото с Владом Топаловым Сергей Лазарев поделился в Instagram, на всех остальных снимках с Бали певец позирует в одиночестве.

Между тем, пользователи Сети быстро вычислили, что Сергей Лазарев на отдыхе не один. Компанию ему составил популярный певец и модель Алекс Малиновский. Для подписчиков было очевидно, что Сергей и Алекс проводят время вместе, поскольку в Instagram обоих появлялись фото и видео, сделанные в одних и тех же локациях.

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Лазарев решил положить конец пересудам в Сети и появился в сторис Малиновского.

Друзья арендовали машину, чтобы прокатиться по Бали, о чем вдохновенно рассказал Алекс в кадре. В какой-то момент на видео появляется Сергей Лазарев.

«Но главный вопрос: а Лазарев-то где?» — хохоча, говорит музыкант.

Компанию парней разбавила девушка, красотка устроилась на заднем сиденье автомобиля и тоже весело рассмеялась шутке Сергея Лазарева.

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