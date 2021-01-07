«Шикарная фигурка»: 43-летняя Орлова в изумрудном бикини позировала на пляже

Ольга Орлова примкнула к числу отдыхающих в Дубае российских звезд. Новогодние каникулы там проводят Лолита, Александр Ревва, Марина Кравец, Наталья Рудова и другие. На курорт телеведущая отправилась в компании своего возлюбленного. Лицо мужчины она пока фанатам не показывает, но известно, что его зовут Валерий. Он занимается бизнесом и старше 43-летней Ольги на десять лет. С октября прошло года пара решила жить под одной крышей.

В своем Instagram Орлова поделилась снимком, на котором позировала на пляже в бикини изумрудного оттенка.

«Шикарная фигурка! Красавица! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Орловой есть сын Артем, которому в этом году исполнится уже 20 лет. Он студент престижного московского ВУЗа.

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