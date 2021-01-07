«Она полола грядки, мыла туалеты»: Песков напомнил, через что прошла Навка на пути с славе

45-летняя Татьяна Навка – всемирно знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду. Звезда всю жизнь посвятила спорту, начав тренироваться с первых лет жизни. Сегодня Навка замужем за Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента страны, имеет свой бизнес и зарабатывает больше мужа.

Однако, так было не всегда. И муж Навки напомнил, с чего начинался ее путь к большой славе. В интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале чиновник подчеркнул:

«Жена у меня не бедная. Но она и вкалывает. С четырех, с пяти лет работала. Скиталась по миру. Когда была нищая Россия в начале своего существования, она тогда уехала жить в Америку. Она до сих пор признательна Америке за то, что Америка их приютила. Им платили деньги, она сама это рассказывала: она полола грядки, она мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов Levis или сходить в ресторан, который называется Макдональдс», — рассказал Песков.

В США Навка прожила несколько лет, там же родилась ее первая дочь от первого мужа Александра Жулина, Александру, которой сейчас 20 лет. Они с супругом тренировали, ездили по стране с выступлениями, зарабатывая тем самым деньги.

«У нее красивой-то жизни было в жизни очень мало. У нее была такая – много-много работы», — резюмировал Песков.

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