«Время семьи»: Навка с Песковым и шестилетней дочкой поздравили поклонников с Рождеством

Татьяна Навка и Дмитрий Песков встретили Новый год в кругу своей большой семьи, с детьми от предыдущих браков. Наступление Рождества, по всей видимости, звезды так же отметят с родными и близкими.

Не забыла фигуристка и о поклонниках. Олимпийская чемпионка разместила в микроблоге семейное фото, на котором позирует с мужем Дмитрием Песковым и шестилетней дочкой Надей., и обратилась к фолловерам:

«Время Семьи, Добра, Волшебства и Чудес! С Рождественским Сочельником! Пусть только Радость, Благодать и Мир живут в ваших домах и сердцах!», — пожелала фигуристка.

Для фото Навка облачилась в золотистое платье-комбинацию, сделав акцент на талию массивным ремнем. Младшая дочка фигуристки тоже позировала в нарядном платьице, добавив своему образу бантик на голову.

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