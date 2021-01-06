«Вот это фигура!»: 65-летняя Ирина Хакамада подчеркнула талию красным мини-платьем облегающего силуэта

Ирина Хакамада в обычной жизни предпочитает спортивный стиль одежды. Чаще всего Ирину Муцуовну можно увидеть в брюках, которые она сочетает с худи, футболками или толстовками. Юбка и платье, тем более, контрастного цвета, – наряд для известной дамы, скорее, из ряда вон выходящий.

В Instagram Ирина Хакамада поделилась фото, на котором позирует на фоне лестницы в стиле лофт. Знаменитость облачена в непривычный для себя наряд. Ирина Муцуовна выбрала мини-платье насыщенного красного оттенка, графитовые чулки и красные шпильки.

Наряд подчеркивает стройную фигуру своей обладательницы и открывает ее идеальные ноги.

«В гламуре нелегко спускаться по лестнице. А только вверх – невозможно», — подписала снимок звезда.

Дерзкий и смелый образ Ирины Хакамады немедленно оценили в Сети. За короткое время под постом политика было оставлено порядка тысячи комментариев. Большинство фолловеров выражают свое восхищение 65-летней Ирине Муцуовне.

«Красный цвет вам очень идет!», «Платье и туфли — огонь! Особенно, на фоне такого лофта», «Идеальные ноги», «Шикарно выглядите! Обалденно», «Вот это фигура!» — восторгаются поклонники.

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