«Лежу сутками в постели»: Роза Сябитова ослабла из-за болезни

Телеведущая пока не знает, сколько времени будет существовать в особом режиме.

Популярная телесваха, соведущая программы «Давай поженимся!» Первого канала Роза Сябитова рассказала, что в первые дни нового года почувствовала сильное недомогание.

Звезда привыкла прислушиваться к своему организму и делать так, чтобы ему угодить. На этот раз Роза Сябитова почувствовала жуткую усталость и поняла, что спасти ее может исключительно постельный режим и минимум движения.

«Когда со мной это случается, я перестаю сопротивляться, и делаю всегда одно и тоже: выключаю телефон, и лежу сутками в постели», — поделилась Роза Сябитова в Instagram.

Телеведущая устроила себе несколько дней полной тишины, в надежде, что это сможет привести ее в душевное и физическое равновесие.

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Звезда экрана признается, что пока даже не может предположить, сколько времени она проведет, не вставая с кровати. Роза Сябитова дала понять, что пока ее состояние оставляет желать лучшего.

«Сколько времени продлится мой «отдых», я не знаю. Пока болею», — заключила знаменитость.

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