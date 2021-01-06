«Была с тобой счастлива»: Татьяна Тарасова публично обратилась к Наталье Бестемьяновой

Шестого января прославленной спортсменке Наталье Бестемьяновой исполнился шестьдесят один год. В этот день талантливая фигуристка, много раз поднимавшаяся на верхнюю ступень пьедестала почета в паре Андреем Букиным, принимает поздравления от близких, друзей и поклонников.

В числе тех, кто выразил Наталье Бестемьяновой свое восхищение и известный тренер Татьяна Тарасова.

На своей страничке в Instagram Татьяна Анатольевна разместила совместное селфи с фигуристкой, призналась ей в любви и вспомнила, как Бестемьянова соглашалась воплощать на льду самые смелые идеи своей наставницы.

«Любимая моя Наташа! Я так долго была с тобой счастлива! Спасибо, что ты понимала меня с полуслова, когда я ставила программы. Мы делали и так, и сяк и наперекосяк. И это приводило меня в восторг. С днем рождения! Люблю. Всегда твоя ТАТ», — написала Татьяна Анатольевна.

Напомним, в последнее время Татьяна Тарасова тяжело болеет и не может передвигаться самостоятельно. У легендарного тренера по фигурному катанию проблемы со спиной и ногами.

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Из-за плохого самочувствия Татьяна Анатольевна пропустила недавний чемпионат России по фигурному катанию. Она должна была комментировать выступления спортсменов на льду.

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