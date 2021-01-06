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«Шок-контент!»: Муцениеце в платье с откровенным декольте засветила пышную грудь

Актриса сообщила, что уже приступила к работе.

«Шок-контент!»: Муцениеце в платье с откровенным декольте засветила пышную грудь
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Многие отечественные звезды улетели на каникулы отдыхать на зарубежные курорты, но некоторые предпочли провести их дома. А кто-то даже – и вовсе на работе. Актриса Агата Муцениеце рассказала, что именно так проходят ее праздничные выходные.

«Решила разбавить вашу ленту салатов, вот этих всех запеканок. Мы – внимание! – работаем. Удивились? Шок-контент!», — поведала Муцениеце.

Муцениеце сняла себя на видео в самый разгар приготовлений – над ее образом трудились визажисты и стилисты. В какой-то момент девушка засветила в своем откровенном декольте пышную грудь и родинку в «ложбинке греха».

Бывшая жена Павла Прилучного задействована в проекте «Честный развод». Девушка практически стала соавтором киноленты о сложностях между двумя любящими когда-то друг друга людьми.

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