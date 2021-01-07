«Где вы, а где Бузова!»: Ягудин высказался о поющей телеведущей после «Ледникового периода»

В последнем сезоне популярного шоу «Ледниковый период», грандиозный финал которого состоялся в канун Нового года, принимала участие ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова. Пару певице составил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Поющая телеведущая впервые встала на коньки. Каждый выход на лед для нее был преодолением и одновременно вызовом. Девушка тратила все свободное время на тренировки. В результате Бузова смогла дойти до финала, но осталась без призового места.

Однако, за телеведущую отдали свои голоса телезрители. В итоге Бузова и Соловьев получили приз «Зрительских симпатий».

На протяжении всего шоу у Бузовой сформировалась целая армия хейтеров. Каждая ее ошибка, неверное действие или прокат вызывали волну негатива. Впрочем, телеведущая регулярно сталкивается с хейтом. И олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который был ведущим «Ледникового периода», на интервью у Надежды Стрелец на ее YouTube-канале высказался об истории с Бузовой.

«Кто-то хуже, кто-то лучше, но этот человек прошел в финал нашего проекта, — высказался Ягудин о певице. И отметил: «Я приходил на лед – она уже на льду, я уходил со льда – она еще там. Я не говорю о том, что она работает, а другие нет, но вот этим людям, которым с чего-то начала мешать Бузова, я бы пожелал хотя бы одного процента ее трудоспособности. «Где вы, а где Бузова» — вот так я им скажу».

Смотрите также