«Пять минут» — дороже: главная песня из фильма «Карнавальная ночь» обошла зарубежную новогоднюю классику

Телеканалы давно сделали традицией в канун Нового года устраивать киномарафон из старых добрых советских кинофильмов. Любимые комедии Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Константина Бромберга можно встретить на разных кнопках телепульта не один раз. А уж песни, которыми наполнены любимые киноленты, без преувеличения стали новогодней музыкальной классикой.

Оказалось, что песня «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» за последние годы обошла многие мировые новогодние хиты вроде британского Last Christmas, исполняемого дуэтом Wham! и даже Happy New Year шведской группы ABBA по прибыли в полтора раза. Это подсчитали в Российском авторском обществе, сообщает РИА Новости.

Авторами хита, который с годами дорожает, стали поэт Владимир Лившиц и композитор Анатолс Лиепиньш. Творцов давно нет в живых, поэтому доход от авторских прав получают их наследники.

Кстати, почти наравне с советским хитом по прибыли — современная «Новогодняя» в исполнении группы «Дискотека Авария». Ее автор – действующий солист коллектива Алексей Рыжов.

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