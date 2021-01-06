Папина дочка: Павел Воля крепко сжал в объятиях пятилетнюю Софию на берегу океана

Многие звездные семьи улетели на каникулы в жаркие страны. Например, юмористка Марина Кравец с мужем и девятимесячной малышкой Вероникой сейчас отдыхают в Дубае. А ее коллега по шоу Павел Воля с семьей – на Мальдивах.

Жена Воли Ляйсан Утяшева уже показала, как они обустроились, и даже засветила подросших детей – 7-летнего Роберта и 5-летнюю Софию. Теперь настала очередь отцовского контента. Юморист запечатлел своих родных в микроблоге, сделав с каждым отдельное фото — селфи с женой, и снимки с детьми. Первенец артиста уже большой парень, и ему интереснее полюбоваться на океан, чем смотреть в объектив камеры.

А малышка София, оказавшись в крепких папиных объятиях, нежно обвила его шею руками и тесно-тесно прижалась к отцу. Сам Воля невероятно нежно обнял дочурку и насладился обнимашками по полной.

«Не ищите нас месяц. Всем приятных праздников!», — предупредил Воля.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже восемь лет. И довольно редко показывают своих деток подписчикам в Сети.

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