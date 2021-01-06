Проблемы с мимикой: у Павла Прилучного поврежден лицевой нерв

В конце прошлого года главный «мажор» страны Павел Прилучный подрался в ночном клубе Калининграда. В результате актер попал в больницу, где ему диагностировали вывих челюсти и перелом лицевой кости. Врачи сделали все, что от них зависело, и уже через неделю Прилучный вернулся на съемочную площадку сериала «В клетке-2». Но увечья не прошли бесследно. На снимке, который накануне в своем Instagram опубликовала Любовь Аксенова, фанаты едва узнали актера.

«Вот это Прилучный изменился», — писали пользователи Сети.

Знакомые Павла рассказали «Комсомольской правде», что в той драке ему сильно повредили лицевой нерв.

«Врачи говорят, что ему необходимо лечение, физиотерапия. Но он после развода пустился во все тяжкие: вино, женщины. Весной должны начаться съемки нового «Мажора». Но вполне возможно, что сценарий изменится, так как Паша сейчас скорее похож на актера Епифанцева, чем на себя прежнего», — цитирует издание знакомых Прилучного.

Напомним, в прошлом году актер развелся с Агатой Муцениеце и закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Смотрите также: