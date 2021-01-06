«Это ветер»: Бородина в пляжной тунике свободного кроя опровергла наличие беременности

Будучи в отпуске в Турции минувшей осенью, Ксения Бородина вызвала подозрения своим округлившимся животиком. Девушка выгуляла очень свободное платье, и у поклонников разыгралась фантазия насчет интересного положения. Теперь Ксения старается предвосхитить все подобные сплетни, заранее отвечая на еще не поставленный, но ожидаемый вопрос.

Сейчас семейство теледивы отдыхает на Мальдивах. И девушка отправилась на пляж в очень свободной тунике. Она запечатлелась с мужем Курбаном Омаровым и поспешила подписать фото:

«Это ветер мою тунику колышет, а не беременность», — заметила Бородина.

Напомним, Ксения Бородина – дважды мама. Телеведущая воспитывает 11-летнюю дочь Марусю от первого брака и 5-летнюю Теону, отцом которой является нынешний муж звезды Курбан Омаров.

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