«Анита, зажгла!»: постройневшая Цой в черном бикини засветила идеальную фигуру

49-летняя певица Анита Цой в прошлом году серьезно похудела. Значительные результаты удивили многих коллег, друзей и поклонников эстрадной дивы. Стройная Цой, появляясь на светских раутах и концертах, не всегда была узнаваема – до такой степени преобразилась красавица.

Судя по всему, на достигнутом певица решила не останавливаться. Поскольку в своем микроблоге Анита Цой поделилась видеокадрами, на которых предстала еще более постройневшей.

Подчеркнули идеальные формы звезды черный бикини и алый шелковый халат-кимоно, который, развеваясь, приоткрывал зрителям изящные формы красавицы.

«Анита! Это просто красиво! Круто! Секси!», «Ваууу… просто ваууу… без комментарии», «Дорогая очень красивая Вы.Так держать», «Вау, круто, ново, интересно! Анита, зажгла!», «Огонь», «Анита вы прекрасно выглядите», «Шикарна! Просто невероятная, восхитительно красивая», — пишут восторженно фолловеры.

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