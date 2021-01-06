Настоящая фея: Навка в белоснежном платье и с короной на голове запечатлелась с Учителем

Фигуристка исполняет на льду роль Элифеанты в постановке «Спящая красавица: легенда двух королевств».

45-летней олимпийской чемпионке Татьяне Навке отдыхать некогда – в новогодние каникулы она задействована в нескольких ледовых шоу и мюзиклах, продюсером и организатором которых является.

В одной из постановок – сказке «Спящая красавица: легенда двух королевств» — фигуристка исполняет роль феи Элифеанты.

Именно в сценическом костюме ее застал режиссер Алексей Учитель. Запечатлевшись на память, он восхитился красотой и мастерством артистки. Навка позировала с кинодеятелем в белоснежном платье феи, отделанном золотом, а на голове фигуристки красовалась корона.

К слову, в этой же сказке на лед выходит и младшая дочка фигуристки, шестилетняя Надежда Пескова. Она играет маленькую Элифеанту. А принцессу Лею исполняет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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