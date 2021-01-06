«Счастливая!»: Дубцова в шляпке и платье цвета сочной зелени позировала на мальдивском пляже

Многие отечественные звезды, встретив Новый год в теплой домашней атмосфере, каникулы решили продолжить в жарких странах. Актриса Марина Кравец с мужем и дочкой улетела в Дубай, певица Глюкоза – в Майами. А Ирина Дубцова с мамой отдали предпочтение любимым Мальдивам. больше по теме «Мальдивы родные!»: Утяшева в топе-бюстье и пышной юбке Dior позировала в ваннойТелеведущая с мужем и детьми прилетела на райские острова.

Для певицы долгожданный отпуск начался с самого раннего утра – как только Дубцова прилетела и заселилась в гостиницу, девушка поспешила на пляж. Она облачилась в зеленое легкое платье длины миди и соломенную шляпку, и позировала на фоне мальдивского пейзажа.

«Доброе утро! Так выгляжу Счастливая я», — подписала Дубцова

Наполненный солнечным светом и лазурью воды снимок оценили поклонники Дубцовой. Они пожелали любимице хорошего отдыха.

Кстати, на Мальдивах отдыхает и телеведущая Ксения Бородина. Она призналась, что не является фанаткой райских островов, но, тем не менее, в таком отпуске тоже есть свои плюсы.

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