«Волшебство начинается!»: Нетребко в стильном костюме с этническим орнаментом посетила цирк

Анна Нетребко Новый год и зимние каникулы решила провести в России. Звезда мировой оперы вместе с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым устроили настоящее культурное путешествие по самым разным местам и заведениям.

Сначала в Серпухове звездное семейство посетило «Берендеево царство», затем в Москве – шоу на льду Евгения Плющенко, после чего отправились в театр на мюзикл «Садко». А накануне в программе Нетребко – поход в цирк.

Вместе с сыном и мужем, а также компанией друзей Нетребко появилась в цирке братьев Запашных звезда с удовольствием посмотрела развлекательную программу.

«Мы докатились до цирка. Сегодня у нас «По щучьему велению». Дети готовы, сахарная вата, волшебство начинается», — рассказала в stories певица.

Нетребко для похода в цирк облачилась в стильный костюм с этническим орнаментом, состоящий из блейзера и юбки-миди. Поверх наряда артистка накинула бордовую меховую жилетку. Она запечатлелась на память с самим братьями Запашными, а позже – с компанией друзей.

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