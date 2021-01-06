«Шикарная мадам»: Мария Горбань в белом топе на завязках подразнила пышной грудью

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева — Мария Горбань — отдыхает на Бали. Там же актриса в компании мужа и друзей отметила свой 34-й день рождения, а позже встретила и Новый год. В своем микроблоге блондинка показывает, как проходит отдых и не забывает делиться с фанатами собственными снимками. На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в белом топе на завязках и шляпе, блеснув пышным бюстом.

«Шикарная мадам! Красотка! Хороша! Богиня! Вы нереально красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Бали для своего зимнего отдыха также выбрали и другие звезды. Среди них Регина Тодоренко с Владом Топаловым, Сергей Лазарев, Лена Перминова с семьей.

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