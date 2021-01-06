«Полетела на каникулы»: Лобода похвасталась точеной фигурой в нижнем белье

В канун нового года Светлана Лобода угодила в скандал. Она отказалась выступать на «Золотом граммофоне». Все дело в том, что к номеру на песню «Мой», в котором на сцене должна была появиться ванна, артистка и ее команда готовились на протяжении двух недель. А позже режиссер концерта отметил, что в программе уже есть номер с ванной. Ее использовала Мари Краймбрери. В итоге Светлана вообще не вышла на сцену.

Новогодние каникулы Лобода решила провести в теплых краях. В своем Instagram она опубликовала фото, похваставшись точеной фигурой в коротком топе на тонких бретелях.

«Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы», — написала Лобода.

Напомним, ранее Светлана презентовала новую песню MoLOko, которая в короткие сроки взлетела на вершины чартов.

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