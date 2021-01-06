«Красоту снимаем!»: 66-летняя Успенская в черном пеньюаре засветила пышный бюст

Новый год у 66-летней Любови Успенской начался благополучно. Она наконец помирилась с дочерью Татьяной Плаксиной и не смогла не рассказать об этом своим поклонникам в Сети. Затем звезда приступила к работе. Она решила порадовать фанатов новым музыкальным подарком и приступила к съемкам. Небольшое закулисье «звезда русского шансона» показала у себя в Instagram.

Успенская запечатлелась у камина в черном роскошном пеньюаре. В руках письмо, которое читает эстрадная дива. Поглощенная процессом, звезда и не заметила, как засветила пышную грудь в декольте изящного халатика.

«Вы не представляете, какую красоту мы снимаем! Все ради вас, друзья!» — подписала снимок певица.

Поклонники проявили интерес в комментариях. Они признались, что с нетерпением ждут музыкальных новинок от любимицы.

«Интересно», «Ждем», «Красотка», «Любовь- Вы очаровательны, очень душевная, искренняя, незаменимая и неповторимая», «Новый клип?», «Роскошная женщина», — пишут фолловеры.

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