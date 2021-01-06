«Как быстро летит время»: Асмус запечатлелась с дочкой Харламова в ее день рождения

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в прошлом году. Единственная дочь Настя осталась жить с мамой, но много времени проводит и с отцом. Она до сих пор не знает о том, что родители в разводе. 5 января девочке исполнилось семь лет. По этому поводу Кристина опубликовала в своем Instagram фото с девочкой.

«Сегодня нашей дочке 7 лет! Боже, уже 7 лет! Как быстро летит время! Я не могу представить в своей голове лучше человека, чем Настя… Добрее, умнее, тактичней, коммуникабельней. Я не знаю, за что мне такое счастье?! И как нам невероятно повезло с Гариком Харламовым быть родителями такого чуда!» — написала Асмус.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения! Папина копия! Как похожа на Гарика», — писали пользователи Сети.

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