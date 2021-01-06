«Он запретил фотошопить»: Кошкина показала редкое фото

В новогодние праздники Дубай стал местом притяжения многих звезд. Среди тех, кто решил встретить 2021-й на берегу моря, оказалась и Яна Кошкина. На курорт она приехала в компании отца. А в своем Instagram поделилась редким снимком с ним.

«Редкое фото с папой. Он строго настрого запретил фотошопить. Это было главное условие.

Вот такие мы есть. Люблю его, хоть и ругаемся каждый день», — написала Кошкина.

Напомним, ранее соведущей Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» приписывали роман с Гариком Мартиросяном. Яна никак не комментировала эту информацию, а вот жена юмориста Жанна Левина-Мартиросян встала на его защиту, опубликовав гневный пост в своем микроблоге.

Смотрите также: