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«Он запретил фотошопить»: Кошкина показала редкое фото

Телеведущая с отцом отдыхает в Дубае.

«Он запретил фотошопить»: Кошкина показала редкое фото
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

В новогодние праздники Дубай стал местом притяжения многих звезд. Среди тех, кто решил встретить 2021-й на берегу моря, оказалась и Яна Кошкина. На курорт она приехала в компании отца. А в своем Instagram поделилась редким снимком с ним.

Яна Кошкина с отцом
Яна Кошкина с отцом. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

«Редкое фото с папой.  Он строго настрого запретил фотошопить. Это было главное условие.
Вот такие мы есть. Люблю его, хоть и ругаемся каждый день», — написала Кошкина.

Напомним, ранее соведущей Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» приписывали роман с Гариком Мартиросяном. Яна никак не комментировала эту информацию, а вот жена юмориста Жанна Левина-Мартиросян встала на его защиту, опубликовав гневный пост в своем микроблоге.

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