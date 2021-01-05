«Селин, добро пожаловать!»: сын Валерии показал, как украсил квартиру к приезду жены и дочки из роддома

Арсений Шульгин постарался сделать незабываемой не только выписку, но и первые дни мамы с малышкой дома.

Внучка Валерии, малышка Селин, уже дома. 5 января младший сын певицы Арсений Шульгин забрал жену с дочкой из роддома, организовав настоящий праздник на выписке. Сказочные плюшевые персонажи, множество воздушных шариков и скрипка произвели впечатление не только на молодую мамочку, но и ее родных.

Теща Шульгина показала, как ее зять подготовил квартиру к приезду жены и дочурки. От самого подъезда до колыбельки своей малышки Арсений создал настоящую атмосферу сказки.

«Арсений постарался, украсил шариками!», — заметила теща Шульгина. – «Наша принцесса приехала домой, ой как красиво, скорей-скорей включайте свет!».

В апартаментах, куда переехали молодые перед пополнением, Шульгин создал красоту и уют. «Селин, добро пожаловать», — написал новоиспеченный папа.

Напомним, певица Валерия первого января сообщила, что стала бабушкой. Оказалось, что Лиана Шульгина с самого первого дня нового года уже находится в роддоме.

Смотрите также