«Уже страшно»: Бузова в мини-бикини напугала подписчиков излишне выпирающими ребрами

34-летняя певица, телеведущая Ольга Бузова вместе с бойфрендом Давидом Манукяном отдыхают на Мальдивах. Девушка остановилась на фешенебельной вилле, где и встретила Новый год, а теперь наслаждается отпуском и уединением все январские дни.

Регулярно поющая телеведущая делится с поклонниками в Сети кадрами своего отдыха. Видео и фото в купальниках поклонники рассматривают самым придирчивым взглядом. Еще бы, после участия в шоу «Ледниковый период» их любимица не на шутку похудела. Она в принципе была стройной, но теперь худоба Бузовой выглядит болезненной.

На новом снимке, где Бузова стоит у пальмы в мини-бикини, заметно выпирают ребра. Живот ввалился, ноги слишком худые, по мнению фанатов. В комментариях люди просят:

«Олечка! Немного нужно набрать вес, а то уже страшно», «Оля пора поправиться, где твои аппетитные формы, ножки совсем худенькие стали», «Оль! Ты там это, поешь чего нибудь. Костяшки одни торчат!», «Ужас, походу путевка без питания», «Да что ж ты такая худая! Это уже не красиво», «Тебя Дава не кормит?», — пишут в комментариях.

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