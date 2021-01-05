«Важный анонс»: Татьяна Навка и Алексей Учитель снимут фильм про советских фигуристов

Традиционно, помимо исторических картин и фильмов в приключенческом жанре, российские режиссеры уделяют внимание съемке спортивных соревнований и рассказов о непростой судьбе чемпионов. В 2022 году на экранах покажут еще одну подобную работу. Продюсерами картины станут Алексей Учитель и Татьяна Навка.

Предстоящий фильм будет посвящен российскому фигурному катанию. Сейчас один из самых популярных видов спортов в стране приковывает внимание не только профессионалов или любителей коньков, но и совсем не причастных ко льду людей. Во многом этому способствуют телевизионное шоу Ильи Авербуха — «Ледниковый период» и ледовые спектакли Татьяны Навки. К слову, последняя теперь выступит не только в роли тренера или фигуристки, но и продюсера.

О том, что жена Дмитрия Пескова снимет фильм, сообщил ее будущий коллега — Алексей Учитель. В своем микроблоге режиссер разместил совместное с Навкой фото. Примечательно, что в кадре также оказалась дочь советских фигуристов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова — Юлия. Именно об этих спортсменах пойдет речь в кинокартине.

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«Важный анонс нового проекта. В последние дни перед новогодними праздниками мы с Татьяной договорились о создании совместного кинопроекта. Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова — Александр Горшков», — сообщил Учитель.

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