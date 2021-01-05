«Каждый раз мы возвращаемся в новом составе»: Костенко в отпуске намекнула на третью беременность

Жена Дмитрия Тарасова рассказала, что в прошлый раз на Мальдивах они были с одной дочкой.

Модель Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов встретили Новый год на Мальдивах. Вместе с дочками-погодками супруги провели здесь несколько счастливых дней и с удовольствием делились с поклонниками в Сети яркими фотографиями и видео. И на острове, кстати, произошло радостное для семьи Тарасова событие – десятимесячная малышка Ева сделала свои первые шаги.

Настало время улетать, и Костенко написала об этом у себя в Instagram. «Уехать, чтобы вернуть», — заметила модель. И поделилась с подписчиками одним довольно тонким наблюдением:

«Каждый раз мы возвращаемся на Мальдивские острова в новом составе!» — призналась красавица. И намекнула, что готова стать многодетной мамой: «Знаете, что? Мне даже не страшно представить!»

Костенко поделилась новым семейным фото, на котором позирует на фоне мальдивского пейзажа с мужем и двумя дочками. Напомним, старшей Милане 2,5 лет, младшей Еве – 11 месяцев.

Смотрите также