«Фигура огонь!»: Гагарина в голубом бикини показала изящные бедра на берегу океана

33-летняя певица Полина Гагарина вслед за многими отечественными звездами улетела в отпуск на Мальдивы. Вопреки запретам бывшего мужа не вывозить их общую дочь, трехлетнюю Мию, исполнительница не стала лишать детей каникул. И частным джетом прилетела на один из райских островов.

Оттуда звезда уже делится свежими фото, интригуя поклонников. На новом снимке Гагарина в голубом бикини стремительно «вырывается вперед», то есть бежит по побережью океана на фоне невероятного мальдивского пейзажа, демонстрируя длинные ноги, изящные бедра и осиную талию.

«Только вперед, оставляя позади все невзгоды», — подписала снимок Гагарина.

Поклонники поспешили в комментариях заметить, какой красивый получился снимок и не менее прекрасна на нем их любимица:

«Какая роскошная фотография! Фигууура огонь!», «Поля, просто нет слов, какая идеальная ! Причем ведь, во всем», «Шикарна», «Красотка», «Огонь», «Идеально!», — пишут в комментариях.

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