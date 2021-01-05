Пикантно: Бородина в разноцветном бикини сверкнула «ложбинкой греха» на Мальдивах

Настоящий звездопад устроили отечественные селебрити на Мальдивах. Январские каникулы многие знаменитости решили провести на побережье океана. Отдых в самом разгаре у певицы Ольги Бузовой, Полины Гагариной, распаковывает чемоданы Настасья Самбурская.

Прилетела на райские острова и телеведущая Ксения Бородина. Буквально накануне всей семьей знаменитая брюнетка преодолела внушительное расстояние, чтобы оказаться в жаркой стране. Первый день, тем не менее, выдался довольно ветренным, и Ксения вместе с дочками решили просто погулять по пляжу.

Бородина облачилась в яркий костюм в пижамном стиле, оставив рубашку не застегнутой. И засветила «ложбинку греха» в stories, снимая видео как раз в тот момент, когда случился порыв ветра. Пышные прелести телеведущей в бикини смогли оценить миллионы подписчиков ее Instаgram.

Смотрите также