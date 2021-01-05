«Уже трое ее детей родились у нас»: Волочкова запечатлелась с 30-летней домработницей Лолой

Балерина Анастасия Волочкова очень ценит преданных близких людей. И одной из таких для нее стала домработница Лола. Танцовщица регулярно рассказывает о ней своим поклонникам. На этот раз у помощницы звезды – юбилейный день рождения. И хозяйка поспешила первой поздравить именинницу.

«30 лет! Это замечательный человек! Мы вместе уже пять лет. Уже трое ее детей родились у нас. И мы живем в единении и гармонии! Лолочка, я желаю счастья тебе и твоей семье! И всем твоим родственникам и друзьям из Таджикистана», — обратилась Волочкова к помощнице.

Балерина запечатлелась с именинницей в фойе своего особняка. Она преподнесла имениннице букет роскошных цветов, а также сладкий шоколадный подарок.

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Сама балерина отметила, что у нее тоже именины 4 января. А свой день рождения Волочкова готовится отмечать 20 января.

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