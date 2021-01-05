Фанаты назвали единственную роль Серебрякова в кино, где он был сломлен горем и предательством

Как отмечают поклонники, он один из самых брутальных актеров наших дней.

Поклонники актера Алексея Серебрякова в Instagram на его фан-страничке признали, что практически во всех своих картинах он герой с громоподобным голосом. От него в кино можно ожидать все, что угодно.

«Исключением до недавнего времени разве что был его Николай из «Левиафана» Андрея Звягинцева — сломленный горем и предательством самого близкого человека». Фанаты Алексея Серебрякова

Как отметили поклонники таланта актера, очень интересно было наблюдать за ним в картине «Ван Гоги» Сергея Ливнева. По их словам, режиссер смог раскрыть на экране нежность и трогательность этого актера. Как думают фанаты, он по-прежнему один из самых брутальных персонажей в российском кинематографе.

Напомним, что Алексей Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе со своей семьей. За это он был подвергнут критике. Многие ставят ему в укор, что он приезжает зарабатывать деньги в Россию, но при этом часто негативно высказывается в адрес родной страны.

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