«Я напрочь забыла о существовании мужа»: Тодоренко вспомнила, как отдалилась от Топалова

Как отметила телеведущая, в их отношениях был период, когда она все внимание уделяла только их сыну.

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с мужем — музыкантом Владом Топаловым — после рождения в их семье сына Майкла. Как она отметила, ребенок спал вместе с ними в кровати до девяти месяцев. Так ей было удобно кормить его. Ночами она часто просыпалась.

«Страшно было смириться с мыслью, что прежней жизни уже не будет никогда. Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа». Регина Тодоренко

В девять месяцев сын неожиданно отказался спать в одной кровати с родителями. Как считает Тодоренко, ребенку стало дискомфортно, жарко и тесно. В итоге они с мужем переселили его в отдельную комнатку. После этого наладилась и личная жизнь с Топаловым. Они снова вспомнили, как ценно засыпать в объятиях друг друга. Тодоренко считает, что первый год жизни молодой семьи — отличная проверка для родителей на стрессоустойчивость и прочность отношений.

Напомним, что сыну Топалова и Тодоренко в декабре прошлого года исполнилось два годика. Семья без ума от своего наследника.

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