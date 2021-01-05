«Макс не молодеет»: Солнцев поклялся в 2021 году увести у Галкина Пугачеву

Шоумен и фрик Гоген Солнцев поклялся в 2021 году увести у телеведущего Максима Галкина его жену — примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву, с которой юморист счастлив уже много лет.

По словам Солнцева, он всегда восхищался талантами этой выдающейся певицы. Особенно ему радостно, что она в разное время дала дорогу на эстраду многим молодым звездочкам. В нынешнюю новогоднюю ночь он загадал желание, как можно чаще видеть Примадонну, и чтобы она в итоге стала его женщиной на век. Как отметил Солнцев, если его желание сбудется, то он станет самым счастливым мужчиной на планете.

«Я буду искать возможности почаще с ней видеться в 2021 году. Пока не знаю, как это сделать, потому как Алла боится коронавируса и редко выезжает из подмосковного замка. Но я очень надеюсь, что судьба сама нас сведет. Макс не молодеет. Ему в этом году стукнет 45! А мне – всего лишь 40. Я как наливная ягодка. И сделаю Аллу самой счастливой». Гоген Солнцев

Ранее стало известно, что пожилая жена шоумена во время ссоры с мужем сорвала со стены плакат с Примадонной, который висел в доме Солнцева. Как отмечал фрик, такое он никогда не забудет и престарелую жену не простит, сообщает «Собеседник».

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