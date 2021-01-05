Меньшиков объяснил, почему закрыл свое YouTube-шоу вскоре после выпуска с Пугачевой

По его словам, осталось очень мало людей, с которыми можно интересно беседовать.

Актер Олег Меньшиков в эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром» объяснил, почему закрыл свой некогда популярный проект «ОМ», где в гости к нему приходили знаменитости, с которыми он беседовал на актуальные темы. Причем это случилось вскоре после прихода к нему Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«Очень мало осталось людей, с которыми можно беседовать. Мне кажется, что это такое бессмысленное занятие — брать интервью, пытаться разговорить чужого и незнакомого тебе человека». Олег Меньшиков

Как отметил Меньшиков, всех кого звал на свое шоу, он прекрасно знал лично. Ему было интересно представить этих людей с другой стороны. Позже он понял, что если продолжит делать программу, то это будет некий допрос, где необходимо задавать собеседнику неудобные вопросы. Такой формат его уже не устроил.

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Ранее Олег Меньшиков отмечал, что актерская профессия по своей сути идиотская. В ней нет четких критериев хороший или плохой ты актер.

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