«Каникулы!»: Орбакайте с мужем и дочкой зажигательно станцевали на улице Майами под ее новогодний хит

Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой встречали Новый год под пальмами. Старшая дочь Аллы Пугачевой решила провести этот праздник на побережье океана, и делилась с подписчиками микроблога кадрами с праздника.

Новогодние каникулы продолжаются, и Орбакайте с семьей наслаждаются отдыхом в Майами. Во время прогулки звездное семейство решило устроить танцы прямо на улице. Клава с папой зажгли под мамин новогодний хит, и чуть позже появилась в кадре сама Орбакайте. Получилось очень весело и необычно.

«Классные!!! Семья!», «Папа шик», «Какая Клава стройная, высокая, а ноги…. Красивые и длинные. Модель уже готовая!!», «Папочка на высоте! Здоровья и счастья всей семье!», «Лучшие», — пишут люди в комментариях.

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