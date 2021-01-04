«Это Тоша»: Ани Лорак представила нового члена семьи

В прошлом году Ани Лорак рассталась со своим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после десяти лет брака. Теперь 42-летняя певица сама воспитывает дочь Софию, которой девять лет. А с недавнего времени их семья стала больше. В своем Instagram артистка показала фото, на которых запечатлелась с четвероногим другом.

«Знакомьтесь, это Тоша! Именно такое имя дала моя дочь София нашему новому члену семьи!», — написала Лорак.

Многих поклонников умилили эти снимки.

«Супер-малыш! Какие вы милые! Классные!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году певица решила поэкспериментировать со своим имиджем и отрезала локоны, сделав удлиненное каре. Однако на новогодних концертах певица вновь появилась с длинными гладкими волосами.

Смотрите также: