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«Поймал момент»: Галкин показал, как Гарри трогательно застыл перед телевизором, в котором увидел поющую маму

Юморист поделился видеороликом со своими фанатами.

«Поймал момент»: Галкин показал, как Гарри трогательно застыл перед телевизором, в котором увидел поющую маму
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Звездным наследникам уже по семь лет, в прошлом сентябре они стали первоклассниками. Своими навыками и умениями малыши радуют не только маму и папу, но и сотни тысяч фанатов. В своем Instagram Максим поделился трогательным видеороликом, на котором запечатлел Гарри перед телевизором как раз в тот момент, когда там пела песню его мама.

«Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой», — написал Галкин.

Многих фанатов юмориста растрогал ролик.

«Дети чувствуют искренность, душевность!  Аж слеза навернулась! Лапочки!» — писали пользователи Сети.

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