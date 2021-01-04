«Поймал момент»: Галкин показал, как Гарри трогательно застыл перед телевизором, в котором увидел поющую маму

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Звездным наследникам уже по семь лет, в прошлом сентябре они стали первоклассниками. Своими навыками и умениями малыши радуют не только маму и папу, но и сотни тысяч фанатов. В своем Instagram Максим поделился трогательным видеороликом, на котором запечатлел Гарри перед телевизором как раз в тот момент, когда там пела песню его мама.

«Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой», — написал Галкин.

Многих фанатов юмориста растрогал ролик.

больше по теме «Узнали?»: в Сети появился снимок маленькой дочери Пугачевой и Галкина В наступившем году Лиза Галкиной исполнится уже восемь лет.

«Дети чувствуют искренность, душевность! Аж слеза навернулась! Лапочки!» — писали пользователи Сети.

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