Пропал муж: актриса из сериала «Воронины» не может найти супруга Олега Будрина уже несколько дней

Актриса Ирина Лачина, известная по роли Анны, сестры Веры Ворониной, в сериале «Воронины» потеряла мужа – 51-летнего актера Игоря Будрина. Вечером 1 января мужчина собрался ехать в гости к своей сестре на другой конец Москвы, прихватив с собой системный блок компьютера. Но к родственнице так и не доехал. Лачина пробовала дозвониться до супруга, но в итоге обратилась в полицию.

Как сообщает «Пятый канал», сестра Будрина призналась, что разговаривала по телефону с ним утром 2 января. Якобы в трубке она слышала женский голос, а сам актер сказал, что находится в гостинице. Правда, адрес не уточнил.

Правоохранительные органы уже подключились к поискам. Лачина утверждает, что никаких ссор между ней и Будриным не было. К тому же актер был трезв, когда уезжал из дома.

Смотрите также: