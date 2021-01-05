«Поговорим о моей груди?»: Тодоренко объяснила, куда пропали ее пышные формы

Регина Тодоренко и Влад Топалов с их сыном Майклом встретили новый год на Бали. Туда семья улетела задолго до праздников и, судя по всему, пока возвращаться не планирует. В своем Instagram телеведущая опубликовала очередной семейный снимок, но внимание фанатов привлекло не то, как ее муж и сын плещутся в бассейне, а то, что у Регины вообще нет груди.

«Регина, ты клевая, но где сисюли?» — писали пользователи Сети.

Чтобы ответить всем и сразу, Тодоренко решила сделать отдельную публикацию на эту тему.

«Поговорим о моей груди? Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3-го размера?» — написала Тодоренко.

Напомним, в минувшем году Регина вернулась в проект «Орел и Решка», в рамках которого путешествовала по России. А также приняла участие в шоу «Ледниковый период», где в паре с Романом Костомаровым заняла третье место.

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