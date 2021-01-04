«Слегка потрепанные»: Агутин запечатлелся с Варум без макияжа в зимнем лесу

В прошлом году Леонид Агутин и Анжелика Варум отметили 20-летие совместной жизни. Периодически в прессе всплывают новости о якобы похождениях музыканта, но, тем не менее, их союз является одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Новый год семья отметила в домашней обстановке, а позже выбралась в зимний лес. Снимками с прогулки Леонид поделился в своем Instagram. Некоторые фанаты едва его узнали из-за густой бороды. А вот Анжелика, представшая на фото без макияжа, выглядела гораздо моложе своих лет.
«Слегка потрепанные, но не побежденные, вышли в спасительный лес», — подписал фото Агутин.
Накануне стало известно, что дочь музыкантов Елизавета получила гражданство США. Долгое время из своих 21 девушка проживала вдали от родителей, за океаном.