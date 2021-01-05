«Напугала продавца и людей вокруг»: старшая дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о своем детстве

Анастасия Заворотнюк – мама троих детей. Старшую дочь Анну и сына Майкла она родила от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. 24-летняя Аня активно развивает свой Instagram, где рассказывает подписчикам о своих бьюти-секретах, а также историях из детства. На этот раз дочка «прекрасной няни» вспомнила, какой была непоседой.

«Как-то, катаясь на роликах на Воробьевых горах, не умея тормозить, я на полной скорости врезалась в ларек и чуть не перевернула его, чем очень напугала продавца и людей вокруг. Но я, с гордо поднятой головой, как ни в чем не бывало, поехала дальше», — написала Заворотнюк.

Фанаты рассказали ей о своих забавных историях из детства.

Напомним, несколько недель назад актер Вячеслав Манучаров рассказал, что онкологическое заболевание 49-летней Заворотнюк удалось остановить.

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