«Узнали?»: в Сети появился снимок маленькой дочери Пугачевой и Галкина

В наступившем году Лиза Галкиной исполнится уже восемь лет.

В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек. В минувшем сентябре Лиза и Гарри стали первоклассниками. Малыши радуют родителей и сотни тысяч фанатов своими успехами: они играют на фортепиано, поют песни, занимаются спортом, изучают иностранные языки, словом, растут всесторонне развитыми. На одной из фан-страниц Лизы в Instagram появился снимок еще совсем маленькой Лизы.

«Узнали?» — подписано фото.

Конечно же, поклонники наследницы Галкина узнали на фото девочку, которую нарядили в серую шапку и цветную куртку.

«Куколка! Пухляшка! Чудо краснощекое!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у 71-летней Пугачевой также есть старшая дочь – 49-летняя Кристина Орбакайте, два внука и внучка.

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