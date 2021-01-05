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Любовь под пальмами: Костенко блеснула округлыми бедрами в объятиях мужа-футболиста

Семья отдыхает на Мальдивах.

Любовь под пальмами: Костенко блеснула округлыми бедрами в объятиях мужа-футболиста
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

В декабре прошлого года Дмитрий Тарасов покинул ряды казанского футбольного клуба «Рубин». Сразу после этого всю семью решил увезти на Мальдивы. Там они встретили новый год и продолжают наслаждаться отдыхом. В своем Instagram Анастасия Костенко поделилась снимком, на котором она позирует в нюдовом купальнике в объятиях мужа.

«Классные! Игра теней – невероятно красиво! Хорошего отдыха!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у пары подрастают две дочки. Старшей Милане два года, а младшей Еве недавно исполнилось десять месяцев.

К слову, там же на Мальдивах, новый год встретила и бывшая жена Тарасова Ольга Бузова со своим возлюбленным Давой. Правда, как выяснилось ранее, на свой отпуск телеведущая и певица тратит в три раза больше экс-мужа.

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